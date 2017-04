USA : Changement de régime ou changement de système ?

Comment stopper les changements de régime et les guerres incessantes des USA et dans leur sillage, de leurs alliés de l’OTAN et autres ? Les conclusions de l’auteur sont peut-être un peu biaisées, et d’autres possibilités sont peut-être envisageables. Peut-être. Quoi qu’il en soit, le diagnostic qu’il pose dans cet article est aussi valable aujourd’hui qu’au jour de sa publication, en 2004. En d’autres termes, rien n’a changé sinon qu’à force de dépenser en programmes militaires et en guerres, les USA se sont dramatiquement paupérisés. Pour le pays, la question de savoir comment sortir de ce système se pose donc aujourd’hui de façon encore plus urgente.

Par Jacques R. Pauwels

Paru sur William Bowles.info en 2004

Que les USA soient enlisés dans une sale guerre en Irak n’est pas la faute du président Bush, mais celle du système économique américain. Sans guerres, le type américain de capitalisme débridé ne peut plus fonctionner correctement. Chaque locataire de la Maison-Blanche en est conscient et doit agir en conséquence. Que son nom soit Bush ou Clinton n’a aucune importance, pas plus que n’en a son affiliation politique républicaine ou démocrate.

Aux USA, tout tourne autour de l’économie. En théorie, l’économie peut être définie comme la somme de toutes les activités censées répondre aux besoins matériels des humains. Mais dans le système économique des USA, c’est le contraire : l’économie n’est pas là pour bénéficier au peuple, le peuple est là pour bénéficier à l’économie. Quel est donc le but réel de l’économie américaine ? Rendre les Américains très riches (comme Bush) encore plus riches et, plus spécifiquement, autoriser les corporations américaines à engranger toujours plus de profits. Ce qui n’est pas une tâche aisée, et c’est pourquoi l’État doit intervenir. (Oui, l’État, et au pays du laissez-faire!) Le principal rôle de l’État américain n’est de fait rien d’autre que la facilitation du « processus d’accumulation », à savoir la maximisation des profits. Voici quelques-uns des moyens par lesquels ils peuvent y arriver (liste non exhaustive, de très loin) : apporter à l’industrie américaine un accès aisé à des sources de matières premières d’une importance vitale, par exemple le pétrole, et minimiser les coûts de ces matériaux, généralement aux dépens des habitants (et de l’environnement) des pays du tiers-monde « heureux possesseurs » de ces ressources ; en abaissant autant que possible le coût du travail ; en amorçant la demande économique par des commandes d’État gigantesques, maintenant ainsi un haut niveau de production et de prix, et au bout du compte des profits élevés ; en redistribuant la richesse des États-Unis à l’avantage des super-riches et au désavantage de tous les autres Américains ; et finalement, en maintenant ces derniers dans l’ignorance et la passivité de façon à ce qu’ils ne comprennent pas, et donc qu’ils ne puissent pas défier le système.

Pour atteindre ces objectifs, l’État utilise une pléthore d’instruments. La guerre s’est révélée éminemment utile, et même indispensable, sur ce point ; c’est simplement le nec plus ultra des instruments d’accumulation de richesses. Que les guerres soient très bonnes, et même merveilleuses pour le profit, est amplement démontré par la conflit actuel en Irak. D’abord, cette guerre d’agression a mis les ressources gigantesques de pétrole de la Mésopotamie à la disposition des trusts américains. Ensuite, le marché irakien a été ouvert de force aux produits d’exportation américains comme le Coca-Cola et les cigarettes Marlboro. Troisième point, Les Irakiens ont dorénavant la possibilité de trimer, contre des salaires de misère, au bénéfice des corporations américaines qui ont privatisé les entreprises d’État irakiennes – en violation flagrante, incidemment, de tous les principes du droit international. Quatrième point, aux USA eux-mêmes, les opportunités d’emplois vont s’amenuiser, abaissant ainsi le niveau des salaires, puisque les grandes firmes pourront faire fabriquer leur production à moindres frais dans des ateliers des rives du Tigre. (Encore un autre exemple de « délocalisation »!) Cinquième point, la guerre a amené une explosion des dépenses militaires d’État présentes et à venir, et la fourniture de jouets martiaux hors de prix au Pentagone garantit un filon aux géants de l’armement américains ; aujourd’hui plus que jamais, l’armement est le secteur le plus profitable de toute l’économie des USA. Sixième point, la guerre fournit également des commandes dérivées en rapport avec la « reconstruction » de l’infrastructure de l’Irak, qui a été commodément détruite par les bombes américaines. Les contrats lucratifs sont partagés avec les pays complices de l’attaque américaine de l’Irak, mais les corporations américaines comme la firme Halliburton de Dick Cheney reçoivent, bien sûr, la part du lion. Septième point, pendant que les super-riches et les dirigeants des plus grandes entreprises des USA empochent les abondants profits de la guerre, les Américains paient le prix de la guerre avec leurs impôts. Ainsi, les coûts de la guerre sont socialisés, alors que les profits sont privatisés : une redistribution perverse de la richesse de l’Amérique en faveur de ce minuscule pourcentage de la population qui possède déjà la majeure partie de la richesse du pays, mais qui espère en posséder une encore plus grande part l’année suivante. Huitième point, la guerre s’est révélée une opportunité extraordinaire pour l’introduction de mesures répressives telles que le dénommé « Patriot Act », des mesures destinées à restreindre les droits des citoyens et à intimider les dissidents potentiels, en d’autres termes, à entretenir la passivité de la population. En ce qui concerne leur ignorance, on sait généralement qu’en temps de guerre, les médias s’alignent inconditionnellement derrière le président et reprennent en choeur, sans la moindre distance critique, les mensonges éhontés et les invraisemblances dispensés par la Maison-Blanche et le Pentagone. Il est faux de penser que les Américains soient extrêmement naïfs ou totalement stupides, comme les Européens tendent à le croire. Ils sont juste incroyablement mal informés par leurs médias soi-disant « libres » et « indépendants ».

Comme je l’ai démontré dans mon livre Le Mythe de la bonne guerre, la Deuxième Guerre mondiale a révélé à l’Amérique des corporations à quel point les conflits armés servent les profits. En fait, dès la fin de la guerre en 1945, faire de l’argent – et plus particulièrement, réussir à engranger des profits colossaux – était devenu impensable sans guerres. C’est pour cette raison qu’après 1945, les USA n’ont jamais cessé de faire des guerres, une longue Guerre « froide » contre l’URSS et de multiples guerres chaudes en Corée, au Vietnam, au Cambodge, dans le Golfe persique, etc. Pas toutes, mais la plupart de ces guerres ont été ouvertement ou secrètement déclenchées par les USA. La bellicosité de Bush Jr n’est donc pas une exception, mais la règle. C’est la règle du système. Seules les guerres peuvent apporter aux super-riches des USA les profits fabuleux qui sont la raison d’être même du système économique américain, un système parfois résumé par le slogan « les profits avant le peuple ». Les USA vont avoir un nouveau président après celui-ci, mais que personne n’entretienne d’illusions : l’Amérique continuera à faire des guerres, même avec un autre fils de l’élite milliardaire assis dans le Bureau ovale. Un changement de régime, un changement de la garde de la Maison-Blanche, ne sera pas suffisant.

Pour que les USA cessent de faire des guerres, ils ont besoin d’un autre système, d’un système qui place les hommes avant les profits.

Jacques R. Pauwels est historien et auteur de l’indispensable ‘Mythe de la bonne guerre’.

Traduction Entelekheia

